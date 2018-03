Voucher “IoStudio” 2017: pubblicato l’avviso

La scadenza delle domande è fissata per il 30 marzo

Di: Antonio Caria

Il Comune di Torralba ha pubblicato l’avviso informatico su “IoStudio” 2017, le borse di studio che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca deve erogare agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie da investire nell'acquisto di libri di testo, di soluzioni per la mobilità e il trasporto, per l’accesso ai beni e servizi di natura culturale.

L’importo di ciascuna borsa di studio è di 200 euro, erogate attraverso l’emissione di voucher nei negozi convenzionati per l’iniziativa. L'importo potrà essere rideterminato in base al numero degli ammessi e alle risorse finanziarie disponibili.

In un secondo momento, la Regione Sardegna formerà una graduatoria unica regionale dei beneficiari in ordine crescente di ISEE. In caso di parità di reddito, sarà data priorità allo studente più giovane e sino all’esaurimento dei fondi.

Per poter usufruire della borsa di studio, è necessario essere iscritti agli istituti della scuola secondaria (statale e paritaria) di secondo grado (anno scolastico 2017/2018), un reddito ISEE che rientri nella soglia massima di 14mila 650 euro e presentare la domanda al proprio comune di residenza entro il 30 marzo, allegando l’attestazione ISEE e la fotocopia della carta d’identità in corso di validità.

La stessa potrè essere presentata dal genitore, dal rappresentante legale dello studente o dallo stesso studente se maggiorenne. Il modulo è disponibile nei siti internet www.regione.sardegna.it e www.comune.torralba.ss.it o nell’atrio del Comune.