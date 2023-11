Sardegna. Voucher per mamme lavoratrici autonome: fino a 7mila euro

Dalla Regione un contributo economico per la concessione di voucher di conciliazione

Di: Redazione Sardegna Live

L’Assessorato regionale del Lavoro ha pubblicato il bando per la concessione di voucher di conciliazione per le madri lavoratrici autonome e libere professioniste. Il bando prevede un contributo economico a fondo perduto per l'assistenza ai figli di età non superiore ai 14 anni, nonché figli in condizione di disabilità senza limiti di età.

Il contributo intende promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, contrastare le diseguaglianze di genere e contribuire a promuovere l'equilibrio tra vita professionale e vita privata.

PARITÀ DI GENERE

Come si legge, l’Avviso si ispira e garantisce i principi fondamentali del rispetto di ogni persona e di pari opportunità, In particolare contribuendo alla rimozione di ostacoli che impediscono ad individuate categorie di lavoratrici di partecipare al mercato del lavoro a parità di condizioni, attraverso azioni mirate ed in grado di agire su disquilibri e disparità di genere. L’intervento promuove l’uguaglianza sostanziale e la parità di genere, favorendo una adeguata presenza e partecipazione della componente femminile al mercato del lavoro,

evitando e contenendo il rischio di abbandono dell’attività lavorativa da parte delle lavoratrici autonome. Mira, inoltre, ad accrescere la partecipazione delle donne nel settore dell'occupazione nonché migliorare la conciliazione tra la vita professionale e la vita privata, lottare contro la femminilizzazione della povertà e contrastare la discriminazione fondata sul sesso nel mercato del lavoro come pure nell'istruzione e nella formazione, conformemente all’art. 28 del regolamento (UE) 2021/1060.

RISORSE FINANZIARIE

L’intervento sarà finanziato con risorse del PR Sardegna FSE+ 2021-2027 per 2,2 milioni di euro.

400 mila euro sono riservati alle domande presentate dalle potenziali beneficiarie per servizi da erogarsi in favore di figli affetti da disabilità; 1milione e 800 mila euro riservati alle domande presentate dalle potenziali beneficiarie per servizi da erogarsi in favore di figli (di età compresa tra 0 e 13 anni e 364 giorni) non affetti da disabilità.

L’Avviso è finalizzato all’erogazione di un contributo a fondo perduto (del valore compreso tra 3mila euro per ciascun figlio/a per il quale si presenta la domanda telematica, fino ad un massimo complessivo di 7mila in caso di tre o più figli), definito quale voucher di conciliazione, utilizzabile per l’acquisto di prestazioni o servizi in favore dei figli (di età compresa tra 0 e 13 anni e 364 giorni o senza limitazione d’età se affetti da disabilità) delle potenziali beneficiarie, di modo da contribuire a rimuovere gli ostacoli che non consentono alle stesse pari opportunità di entrata e permanenza nel mercato del lavoro.

Il contributo non è cedibile e deve essere impiegato dalla destinataria unicamente per spese riferite alla cura dei propri figli (retta per la frequenza di asili nido, servizi di cura erogati da centri estivi; prestazioni di cura e assistenza al minore, baby-sitting).

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 14 novembre 2023 e fino alle ore 23:59 del 7 dicembre 2023.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La presentazione della DT (Domanda Telematica) per la concessione del voucher potrà essere effettuata esclusivamente utilizzando l’apposito applicativo reso disponibile dalla Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito del Sistema Informativo del Lavoro e della formazione Professionale (SIL) al seguente indirizzo: www.sardegnalavoro.it.

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Tutte le informazioni sull’Avviso sul sito della Regione Sardegna al seguente link: https://www.regione.sardegna.it/atti-bandi-archivi/atti-amministrativi/bandi/169839949523236