Sabato 17 febbraio “Biancarentola e Cappuccino”

La serata, organizzata dall'Amministrazione comunale, si terrà al Centro polivalente a partire dalle 18.00

Di: Antonio Caria

«Nel bosco delle fiabe c’è sempre un gran via vai, specie la domenica sera. Se poi a raccontar le storie è un arzillo nonnetto, che non ricorda bene le cose e si confonde facilmente, allora il bosco diventa super trafficato. Che succederebbe, ad esempio, se il Lupo di Cappuccetto Rosso, sbagliando sentiero, finisse a casa della strega di Hansel e Gretel? E se Biancaneve, smarrita tra gli alberi, trovasse rifugio, non dai sette nani, ma dai tre porcellini? E se nel cestino di Cappuccetto Rosso non ci fosse la torta per la nonna, ma la mela avvelenata destinata a Biancaneve? E se lo specchio magico, stufo dei continui interrogativi della regina Grimilde, decidesse di lanciarle un incantesimo per farla stare zitta?».

È questa la trama di “Biancarentola e Cappuccino” di Luca Dettori, che la compagnia di innovazione, sperimentazione, infanzia e gioventù “La Botte e il Cilindro” porterà in scena sabato 17 febbraio alle 18.00, nei locali del Centro polivalente di Semestene. La commedia nasce da un’idea di Sante Maurizi e sarà interpretata da Daniela Cossiga, Luca Dettori e Antonella Masala. La voce fuori campo sarà di Stefano Cossu, le scenografie di Michele Grandi e Claudia Spina, il disegno luci di Paolo Palitta, i costumi di Daniela Cossiga e Claudia Spina mentre le musiche originali saranno curate da Mario Chessa. La serata è organizzata dall’Amministrazione comunale.