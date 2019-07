A Semestene un nuovo murale dell’artista Pina Monne

Terminato nei giorni scorsi il nuovo disegno dell’artista di Irgoli

Di: Antonio Caria

Semestene e Pina Monne sembrano avere un rapporto davvero speciale. Proprio nel piccolo paese del Meilogu, l’artista di Irgoli ma residente a Tinnura ha terminato nei giorni scorsi, un altro bellissimo disegno che ritrae cinque anziani seduti, uno porta in mano una “Bertula”, su una panchina in pietra collocata sotto un albero.

Completa l’opera una poesia di Maria Antonia Fara dal titolo “Ammentu e Ispera” che recita così: Pasu e recreu/ istendhe umpare agataiant/de presente e passadu contaiant/cun sa mirada isterrida a su cras./ Fotografias e pedras mudas/ a chie las iscultant faedhant/ e narant de seculos s’istoria/ischidendhe in sos coros s’ispera/pro illogare a Semestene sa vida/in paghe, amore e alligria.

Un richiamo al passato, ma con uno sguardo al futuro, a un paese che sta lottando contro lo spopolamento. Come ha rimarcato la Sindaca Antonella Buda, la Monne si trova in questi giorni a Semestene per il restauro degli altri murales.