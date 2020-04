Semestene piange la sua ultracentenaria zia Michela Chessa

L’8 giugno avrebbe compiuto 104 anni. Il Comune: “Lascia un bel ricordo in quanti hanno avuto la fortuna di conoscerla”

Di: Antonio Caria

Se n’è andata ieri, a quasi 104 anni, zia Michela Chessa, l’ultracentenaria di Semestene.

Questo il commosso ricordo dell’Amministrazione comunale guidata dalla Sindaca Antonella Buda: “Con la sua dipartita, in persone che l’hanno avuta vicino, riaffiorano le belle esperienze di vicinato, gioiose e non, condivise con vivacità e saggezza, caratterizzate dalla sua creatività e prontezza. Non si può dimenticare la sua disponibilità nel servizio, che per tanti anni ha svolto con gioia, alleggerendo, a tante, la fatica del “fare il pane”.

“Molte persone della sua età – conclude –, o poco più giovani di lei, con le quali ha condiviso gioie ed affanni, che la storia ha offerto, se ne sono già andate. Le poche, che ancora sono in vita, la ricordano con affetto, da lontano, per la loro situazione fisica. Ma qui, col pensiero e l’affetto, ci sono tutti i cittadini di Semestene, per un grande abbraccio virtuale a lei e alla famiglia e sinceramente dicono “Grazie Michela, il Signore ti accolga nella sua gloria”.