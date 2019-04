“Le avventure di Pepino e Pepita”: chiusura alla grande per "Famiglie a teatro

Tutto esaurito per la prima nazionale dell’opera della compagnia “La Botte e il Cilindro”

Di: Antonio Caria

Con la produzione della compagnia “La Botte e il Cilindro”, dal titolo “Le avventure di Pepino e Pepita”, per la regia di Pierpaolo Conconi e su testi di Consuelo Pittalis, si è chiusa la ventinovesima edizione di "Famiglie a teatro" che anche quest'anno ha confermato il successo delle precedenti edizioni.

Un bilancio nettamente positivo per la storica compagnia sassarese con numeri che ha proposto 20 titoli, 2 nuove produzioni per 95 alzate di sipario complessive con spettacoli portati in scena dai padroni di casa e dalle compagnie ospiti tra queste alcune sarde e altre provenienti da diverse parti della penisola. Le presenze sono state circa 17mila.

“Le avventure di Pepino e Pepita” è andato in scena anche all'interno della rassegna “A scuola a Teatro” ospitando molti alunni delle scuole dell'infanzia e primarie. Il lavoro è inserito all'interno del progetto Ats Retem Sardegna.