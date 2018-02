Alghero. Sgomberato un terreno del Comune occupato da privati

All'interno dell'area pubblica erano presenti alcuni cavalli e un box in legno

Di: Redazione Sardegna Live

E’ stato sgomberato un terreno del Comune occupato da alcuni privati. Dopo circa due anni di attività, l'Amministrazione comunale rientra così in possesso degli spazi lungo il Viale Primo Maggio, chiudendo un lungo iter burocratico ed evitando nuove istanze di usucapione. All'interno dell'area pubblica erano presenti alcuni cavalli, trasferiti in altra sede, e un box in legno risultato abusivo.

L'attività di sgombero è stata eseguita dalla Polizia Locale, alla presenza sul campo del Maggiore Sechi, con il coinvolgimento attivo dei settori Ambiente, Demanio e Manutenzioni, il coordinamento amministrativo della Segreteria generale e dell'Avvocatura Comunale.

"L'area di Maria Pia – ha detto l'assessore al Demanio e Patrimonio Gavino Tanchis - è patrimonio della collettività e come tale va salvaguardata”. Lo stesso assessore sottolinea “la straordinaria valenza ambientale e le potenzialità turistiche dei terreni fronte mare, oggetto di numerose cause di usucapione determinate dall'irresponsabile incuria del passato”.