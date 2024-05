Comunali Alghero. Cacciotto presenta 8 liste

Amministrative. Presentati liste e candidati del Campo largo e dei centristi

Di: Redazione Sardegna Live

Il Campo largo e delle forze civiche centriste schiera ad Alghero otto liste per sostenere la candidatura a sindaco dell'ex consigliere regionale Raimondo Cacciotto.

Le liste sono state presentate oggi sotto il simbolo "Progetto Alghero", il nome con cui è stata ribattezzata la coalizione che comprende Futuro Comune, Alleanza verdi sinistra, Noi riformiamo Alghero, Città viva, Partito Democratico, Orizzonte comune, Movimento 5 stelle, Alghero al centro.

"Io sarò il primo garante di questo progetto con il quale vogliamo suscitare rinnovata fiducia nella nostra comunità - ha esordito Cacciotto presentando liste e candidati - Voglio anche sottolineare che il rinnovamento non è solo un fatto generazionale ma di spirito e di volontà".

"Questo è un momento epocale per Alghero, grazie alla congiuntura storica di governo regionale che conta ben 5 assessori del territorio - ha sottolineato il candidato sindaco - Se cogliamo questa opportunità potremmo risolvere tante questioni urgenti come la sanità, le infrastrutture. Ma anche per il rilancio della tenuta di Surigheddu e Mamuntanas: dobbiamo risolverlo in questa legislatura, altrimenti - ha chiarito - non lo risolveremo mai più".

Cacciotto e Progetto Alghero hanno così lanciato la sfida all'altro candidato in corsa per la fascia tricolore, il già due volte sindaco ed ex consigliere regionale di Forza Italia Marco Tedde, a capo della coalizione di centrodestra.