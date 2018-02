Dall’8 al 18 febbraio il “Carrasegare Bonorvesu”

Edizione 2018 di uno degli appuntamenti più importanti nel Meilogu. Tra gli eventi in programma, la seconda edizione del premio “Pischittu”

Di: Antonio Caria

Grande attesa per il “Carrasegare Bonorvesu”, inserito di diritto tra gli eventi più importanti del carnevale in Sardegna. Grazie al costante impegno dell’Associazione Culturale “Giolzi” e dell’Amministrazione comunale di Bonorva, si è riusciti a predisporre un programma ricco di appuntamenti.

Si partirà giovedì 8 febbraio alle 11.00, con la mini sfilata dei bambini delle scuole. Dalle 12.00 alle 14.00 avrà luogo il concorso itinerante per valutare e degustare il miglior piatto de “Fae cun Concu”. La stessa specialità, unitamente al Pane Uddidu, verrà servita a partire dalle 18.30.

Gli eventi entreranno nel vivo sabato 10 alle 16.00 con l’insediamento di “Giolzi”, accompagnato dai gruppi in maschera. La partenza del corteo avverrà in prossimità del distributore “Rete Italia”.

Le manifestazioni collaterali prevedono la “Caccia alla Maschera”, ideata da Cristina Maurantonio e curata dalle “Coccotrilly” e due concorsi itineranti, in collaborazione con i baristi, dedicati al miglior cocktail e al miglior vino rosso. Alle 20.00, piazza Santa Maria sarà il teatro di una braciolata a cura dell’Associazione “S’Ischiglia”.

Domenica 11 alle 18.00, spazio alla movida mascherata con l’intrattenimento musicale del gruppo “Gonzales”. Inoltre, grazie alla maestria dello chef spagnolo Ernesto Ortega, sarà possibile assaggiare un ottimo piatto di paella.

Lunedì 12 alle 17.00, “Cattas e Beladina” a cura della Pro loco. Martedì 13 la giornata clou del carnevale bonorvese. Alle 15.30, in piazza sant’Antonio, è previsto il raduno dei carri allegorici e dei gruppi di maschera mentre, alle 16.00, il via alla sfilata con l’accompagnamento musicale della “Funky Jazz Orchestra”. Alle 20.30 avverrà il processo e il rogo a “Giolzi”. Un ricco premio in gettoni sarà assegnato al carro più bello.

Nella stessa giornata del 12 avrà luogo la seconda edizione del premio “Pischittu”, con l’assegnazione del riconoscimento alla miglior mascherata (singola o di gruppo) di tutto il carnevale. Per tutta la durata della manifestazione verranno esposti i disegni dei bambini. Domenica 18 alle 16.00, il gran finale con la pentolaccia.