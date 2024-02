Bonorva. Condannato per spaccio, Daspo urbano per titolare di un bar

Per 2 anni non potrà frequentar bar e ristoranti

Di: Redazione Sardegna Live

I Carabinieri della Compagnia di Bonorva, nella mattinata di oggi, martedì 13 febbraio, hanno dato esecuzione al provvedimento del Daspo urbano nei confronti del titolare di un bar-tabacchi del paese.

L’uomo condannato per spaccio di sostanze stupefacenti anche all’interno e nei pressi della propria attività commerciale, oltre che in quelle altrui, non potrà per 2 anni frequentare o stazionare nei pressi di altri locali di intrattenimento pubblico presenti nel paese.

La misura di prevenzione è scaturita da una proposta avanzata al Questore di Sassari, a seguito di diverse operazioni antidroga eseguite negli anni 2021 e 2022 dai Carabinieri nei confronti di una fitta rete di soggetti che operavano in concorso tra loro.