Capo polizia Pisani: "Nessuna manifestazione vietata in Italia"

Dopo gli scontri di Pisa: "Massima neutralità della Polizia sulle motivazioni delle iniziative"

Di: Redazione Sardegna Live

"Il conflitto israelo-palestinese ha inciso nella gestione dell'ordine pubblico in termini di intensità per l'impiego del personale delle forze di polizia". Così il capo della Polizia Vittorio Pisani, intervistato al Tg1 in merito agli scontri di Pisa.

"Non in tutti i Paesi europei le manifestazioni vengono autorizzate - aggiunge il numero uno della Polizia -, mentre in Italia nessuna manifestazione è stata mai vietata, neanche quelle più radicali ed estreme".

"Le motivazioni ideologiche o politiche dei manifestanti vengono trattate dalla polizia sempre con la massima neutralità", conclude Pisani.