Scontro furgone-pullman nell’Astigiano: muore un cagliaritano

Da ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente che ha provocato la morte dell’autista del pullman. Disposta l'autopsia. Indaga Procura di Alessandria

Di: Redazione Sardegna Live

La tragedia è avvenuta mercoledì 3 gennaio, intorno alle 19:45, sulla provinciale astigiana che collega Cessole a Bubbio. L’incidente ha visto coinvolti un furgone e un pullman, quest’ultimo condotto da un 55enne sardo, Alessandro Pisano, dipendente della Bus Company, morto sul colpo.

La dinamica del sinistro non è ancora chiara. Come riporta La Stampa, il pullman, all’altezza del curvone che porta al rettilineo di ingresso paese di Cortemilia, si è scontrato frontalmente con il furgone di un produttore di farinata, partito dal centro di Cessole poco prima e che viaggiava in senso opposto con la sponda sinistra aperta. Il pullman in seguito allo scontro è finito fuori strada, finendo in un burrone.

Alessandro Pisano era originario di Cagliari, da poco si era trasferito a Cortemilia per lavoro e abitava in località San Michele. “Una tragedia per il territorio, siamo vicini alla famiglia dell’autista”, ha commentato il sindaco di Cortemilia Roberto Bodrito.

Rimaste lievemente ferite due passeggere, due minorenni, che erano a bordo del pullman, già dimesse dall’ospedale. Quando sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco del comando di Asti e personale medico del 118, l’autista era già morto.

La Procura di Alessandria indaga su quanto accaduto. È stata anche disposta l’autopsia sul corpo di Alessandro Pisano.