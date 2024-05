Morte Franco Di Mare, 2 giorni prima il matrimonio con la compagna 33enne

Giulia Berdini era la compagna del giornalista da 8 anni

Di: Alessandra Leo, foto Instagram Giulia Berdini

Il giornalista Franco Di Mare è morto ieri, venerdì 17 maggio, all’età di 68 anni. È stata la famiglia ad annunciarlo con una nota: “Abbracciato dall'amore della moglie, della figlia, delle sorelle e del fratello e dall'affetto degli amici più cari oggi a Roma si è spento il giornalista Franco Di Mare. Seguirà comunicazione per le esequie”.

Due giorni prima del decesso, il 15 maggio, ha sposato Giulia Berdini, 33 anni, sua compagna da 8, che lavora in una società di ristorazione nella sede Rai e aveva conosciuto il giornalista proprio quando lei era responsabile catering del bar.

Come riportano Today e TgCom 24, la 33enne è sempre stata molto riservata sulla propria relazione con Di Mare. Il Messaggero parla oggi di “colpo di fulmine” tra i due e che la giovane aveva conquistato il giornalista con “il suo sguardo allegro sulla vita”.

“La donna che ha avuto la forza di sopportarmi perfino quando non mi sopportavo neppure io”, aveva detto Di Mare, e a proposito della differenza d’età aveva affermato: “Il cuore conosce ragioni che la ragione non conosce”.

Il giornalista ha sempre considerato anche la sua ex moglie Alessandra una delle donne più importanti della sua vita: con lei adottò una bambina bosniaca, Stella, quando faceva l’inviato di guerra.

"Da inviato di guerra ho respirato amianto: sono sereno e non mollo, ma da questo non si guarisce", aveva detto a Fabio Fazio entrando nei dettagli di una vicenda che ha sconvolto il pubblico anche per le pesanti affermazioni sul comportamento che gli ha riservato la Rai (non la dirigenza attuale aveva precisato) dopo la scoperta della malattia.

“Ci ho provato fino ad oggi a rispondere singolarmente ad ognuno dei vostri messaggi ma siete davvero moltissimi e le mie energie purtroppo limitate” aveva scritto Di Mare nell’ultimo post pubblicato sul suo profilo Facebook. “Mi scuserete quindi se con questo unico messaggio vi ringrazio tutti insieme per questa straordinaria manifestazione di affetto che mi è arrivata diritta al cuore e che da domenica, insieme all’amore dei miei familiari e degli amici più cari che mi sono accanto, sta scaldando le mie giornate. Nei vostri messaggi molti di voi mi dicono di sperare in un miracolo. Per me in realtà è già avvenuto: il mio miracolo meraviglioso siete voi. Infiniti grazie a tutti. Vi abbraccio”.