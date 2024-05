Giorgia Meloni accoglie Chico Forti in Italia

La premier: "Fiera del lavoro del Governo italiano"

Di: Redazione Sardegna Live

Chico Forti è arrivato in Italia questa mattina. L'aereo a bordo del quale viaggiava, decollato da Miami, è atterrato poco dopo le 11 a Pratica di Mare (Roma). Forti è stato poi accompagnato a Rebibbia in attesa del trasferimento presso il carcere di Verona.

La premier Giorgia Meloni esprime soddisfazione dopo l'incontro con il 65enne trentino che ha lasciato la prigione federale della Florida dopo 24 anni e 6 mesi di carcere.

"Chico Forti è tornato in Italia - scrive la presidente del Consiglio su Facebook -. Fiera del lavoro del Governo italiano. Ci tengo a ringraziare nuovamente la diplomazia italiana e le autorità degli Stati Uniti per la loro collaborazione".

Anche il vicepremier Matteo Salvini interviene sulla vicenda: "Questo è un governo che mantiene le promesse, quindi bentornato in Italia a Chico Forti, bentornato nel tuo Paese, fra la tua gente, bentornato dalla tua famiglia. Per noi la parola data vale e quindi sono contento, è una bella giornata non solo per Chico ma per tanti italiani che lo hanno seguito e sostenuto in questi anni di lontananza".