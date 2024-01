Lilly, la cagnolina (forse) più longeva del mondo, compie 24 anni

Grande festa a Torre Annunziata con tanto di torta

Di: Alessandra Leo

Un’adorabile meticcia con il mantello nero focato, occhi dolcissimi e un’età da Guinnes dei primati, anche se manca ancora la verifica ufficiale. Lilly, lo scorso 1° gennaio, è stata festeggiata per i suoi 24 anni a Torre Annunziata dove la sua famiglia afferma che si tratta del cane più longevo del mondo e ha chiesto e sta attendendo per questo il suo inserimento nei Guinnes.

Dopo la morte di Bobi, il cane portoghese deceduto all’età di 31 anni, secondo l’ente che certifica i primati il cane più longevo del pianeta sarebbe Spike, nato nel novembre del 1999. Ma il compleanno di Lilly, anche se non è certa la sua data di nascita, è sempre stato festeggiato dai suoi familiari il 1° giorno dell’anno, quindi secondo loro sarebbe lei ad avere il record attuale.

Si è svolta quindi una grande festa nella città campana, con tanto di torta con il numero 112, l’età umana corrispondente a quella di Lilly.

La cagnolina, come riporta La Stampa, venne adottata appena nata, dopo essere stata trovata in una piazzola di sosta dell’autostrada, e per 24 anni è rimasta con la sua famiglia che la ama follemente.