Elisabetta Canalis adotta Charlie, “abbandonato come una scarpa vecchia”

Il cagnolino, che ha 10 anni e si trovava in canile, ora potrà ricevere l’affetto e il calore di una famiglia

Di: Alessandra Leo, foto Instagram Elisabetta Canalis

“Charlie, mi hai fregato anche tu come Nello e Megan!”. Comincia così il post su Instagram di Elisabetta Canalis che ha annunciato di aver adottato un nuovo cagnolino, commuovendo e rendendo felici i propri fan.

“Vi presento Charlie, abbandonato a 10 anni come una scarpa vecchia al canile in cui i cani anziani non sono famosi per avere molte chance – spiega la showgirl, modella e attrice sassarese, da sempre molto attiva in merito al benessere degli animali e particolarmente sensibile quando si tratta di salvare cani abbandonati - Ci ho pensato, ho fatto diverse inversioni a U e poi sono tornata indietro, qualcosa di Charlie mi aveva colpito, la sua voglia di vivere e la sua allegria nonostante fosse in quella gabbia chiuso da 10 giorni insieme a tante anime perse che non dovrebbero trovarsi lì”, aggiunge.

“Abbiamo deciso di aggiungere un posto a tavola e di fare di Charlie un nuovo membro della famiglia. Buona vita Charletto”, conclude Elisabetta Canalis che è ritratta nel post con il suo cagnolino appena salvato,

Un’azione esemplare che offrirà una nuova vita al piccolo Charlie, permettendogli di ricevere affetto e calore di una famiglia che tutti gli animali si meritano.