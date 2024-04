Si tuffa nel fiume ghiacciato per salvare il suo cane: trovati morti abbracciati

Dopo 3 mesi di ricerche, sono stati rinvenuti i corpi della 45enne Amanda Richmond Rogers e del suo cane Groot

Di: Redazione Sardegna Live, foto The Indipendent

Era il 23 dicembre scorso quando, in Montana, la 45enne Amanda Richmond Rogers uscì assieme al marito Brian e ai 2 cani di famiglia per camminare lungo il fiume North Fork in occasione del loro 18esimo anniversario di matrimonio.

Durante una giornata che avrebbe dovuto essere gioiosa e spensierata, Groot, uno dei cani, purtroppo cadde tra le acque gelide e Brian si tuffò immediatamente per salvarlo.

Amanda, presa dall’ansia e dalla preoccupazione, non pensò 2 volte a buttarsi tra le gelide acque e purtroppo di lei e del cane si persero immediatamente le tracce, mentre il marito riuscì a riemergere.

Lo scorso 24 marzo, dopo 3 mesi di ricerche disperate, il fiume ha restituito il suo corpo e quello di Groot, abbracciati. La donna era mamma di un ragazzo 20enne e di 3 adolescenti.

“Mia moglie amava i suoi cani quanto i nostri figli, erano la nostra famiglia. Lei non è intervenuta per salvare ‘solo un cane’, ma un membro della famiglia”, aveva detto il marito della donna, intervistato dai media.