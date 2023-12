Neonata lasciata nella culla termica trovata e accolta da don Antonio

La piccola sta bene e si chiamerà Maria Grazia

Di: Alessandra Leo, foto simbolo

Durante le prime ore del mattino di ieri, sabato 23 dicembre, una neonata è stata lasciata nella culla termica della parrocchia dedicata a San Giovanni Battista, a Bari, dove è stata trovata da don Antonio Ruccia.

Il parroco è stato allertato dal sensore che ha fatto in modo che squillasse il suo cellulare. La piccola, venuta al mondo da pochi giorni, si trova fortunatamente in buone condizioni di salute ed è ora ricoverata presso il reparto di Neonatologia al Policlinico di Bari per i consueti accertamenti.

“Quando i Carabinieri mi hanno chiesto come volessi chiamarla, ho risposto Maria Grazia, come la Madonna che spero accompagni questa piccina per tutta la vita”.

Don Antonio ha deciso di accogliere la bimba tra le proprie braccia e ha, come da prassi, sporto denuncia e allertato il Tribunale per i minorenni. “Immagino il coraggio e il dolore di chi ha lasciato qui la piccola”, ha detto il parroco, come riferisce TgCom 24.