Neonata morta nel Casertano, i genitori: “Ustionata durante il bagnetto”

Il corpicino della piccola riportava ecchimosi e scottature

Di: Alessandra Leo, foto simbolo

Si sarebbe ustionata durante il bagnetto la neonata trovata morta in culla in una casa di Santa Maria a Vico, nel Casertano. O meglio, questa sarebbe la versione che la giovanissima coppia di genitori ha dato agli investigatori.

Come riporta TgCom24, da quanto raccontato dalla mamma 19enne e dal padre 26enne della piccola di un mese e mezzo, le ustioni sul corpicino sarebbero state provocate dall'acqua bollente uscita per errore dal rubinetto durante il lavaggio. Una pediatra, contattata subito dopo dai due, aveva prescritto un medicinale proprio per tamponare le bruciature. Gli investigatori stanno ancora verificando questa versione, ma sarà l'autopsia a dare certezze sulle cause che hanno portato la piccola alla morte.

Secondo quanto hanno riferito gli operatori del 118 intervenuti a seguito della richiesta di soccorso, il corpicino riportava ecchimosi e scottature. I genitori della bambina, che hanno altri due bambini di due e quattro anni, hanno raccontato ai carabinieri che la figlia si era addormentata dopo avere fatto un bagnetto e che non si era più svegliata, ma le ecchimosi hanno fatto insospettire i militari, che hanno anche sequestrato i cellulari della coppia per ricostruire le ultime ore prima dell'allarme.