Neonata in ospedale con gravi segni di maltrattamento: genitori accusati di tentato omicidio

Disposta la sospensione della responsabilità genitoriale su entrambe le figlie minori nei confronti della giovane coppia

Di: Alessandra Leo, foto simbolo

Nei giorni scorsi una bambina di sei mesi è arrivata all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì, in provincia di Agrigento, con gravi segni di maltrattamenti e per questo è stata trasferita d’urgenza in elisoccorso al Policlinico di Messina. La terribile notizia è stata riportata da Fanpage.