Leone a spasso per Ladispoli: le immagini choc girate dai cittadini

Forze dell'ordine in campo da ore, non riescono ad acciuffarlo. Il sindaco: "State in casa"

Di: Redazione Sardegna Live, foto tratta dal web

A Ladispoli è caccia al leone. Il grosso felino è infatti scappato dal circo stabilitosi in viale Mediterraneo e si aggira ora per le vie della città, ripreso dai cittadini spaventati.

Il sindaco si è subito rivolto alla popolazione: "L’animale è stato subito rintracciato all’interno del corso d’acqua adiacente - si legge sul profilo Facebook del primo cittadino -. Il personale del circo sta mettendo in atto le operazioni di cattura, con il supporto delle Forze dell’ordine che sono prontamente intervenute sul posto".

L'inseguimento va avanti da cinque ore per le strade della cittadina laziale. In campo carabinieri, vigili urbani, poliziotti e finanzieri insieme con tre veterinari armati di fucili caricati con proiettili al sedativo.