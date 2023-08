Clima astrologico: la settimana dal 7 al 13 agosto

Venus Star Point nel Leone

Di: Ilaria Del Curto

Ogni nove mesi il Sole e Venere si baciano. Da quest’unione nasce una nuova coscienza di ciò che desideriamo e della quantità di amore e gioia che siamo disposti ad accogliere nella nostra vita. È ciò che in astrologia si chiama un Venus Star Point.

Il Sole rappresenta la coscienza di noi stessi, Venere l’equilibrio che c’è dentro e fuori di noi. Questi due archetipi planetari danzano nel cielo formando, nell’arco di 8 anni, una stella a cinque punte, simbolo dell’armonia del corpo e dello spirito e dei cinque elementi di cui è composta la materia.

Un simbolo sacro di cui noi umani siamo espressione. È la danza della vita che segue l’impulso del desiderio.

Ma cosa vogliamo davvero? Che cosa reclama il nostro cuore?

Ce lo sussurrerà Venere, trasformata nella Stella del Mattino, che, dopo essersi bruciata alla luce del Sole e depurata da ogni falso desiderio, risorgerà nel cielo più integra e luminosa di prima, mostrandosi all’orizzonte in tutta la sua pienezza, con la consapevolezza di qual’è il cammino da seguire.

Si apre con questo Venus Star Point un ciclo di nove mesi (una gestazione) in cui attraversare un processo cosciente per darci ciò che crediamo di meritare.

Ma Venere e il Sole non sono soli in questo processo, Lilith li accompagna, reclamando di essere riconosciuta e reintegrata: essa rappresenta quelle parti di noi a cui abbiamo abdicato per essere amati e accettati. È ora di correre il rischio di essere pienamente noi stessi, di alzare la nostra voce e manifestarci nella nostra essenza più autentica, rompendo gli schemi che ci impediscono di risplendere forte della nostra luce e di essere chi siamo venuti ad essere. Urano docet.

Non si tratta di lottare, bensì di accettarci e amarci follemente, riconoscendoci il nostro posto ed il nostro ruolo nel gioco della vita.

Felice rinascita!