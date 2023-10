Trascinano somarella col fuoristrada a Villaputzu

La denuncia di Enpa: "Servono condanne esemplari"

Di: Redazione Sardegna Live

L'Ente Nazionale Protezione Animali ha presentato denuncia, attraverso il suo ufficio legale, nei confronti dei due uomini che in un video pubblicato sui social "sono protagonisti di un crudele maltrattamento di un asina".

"Il fatto è avvenuto l'11 agosto scorso a Villaputzu, nel Sud Sardegna - spiega l'associazione -. Nelle immagini si vede un'asina legata con una corda al collo che viene trascinata, dopo aver partorito, per 30 metri con un fuoristrada. I Carabinieri hanno rintracciato i due giovani che ora dovranno rispondere di maltrattamento di animali".

"Servono condanne severe, esemplari - afferma Carla Rocchi, presidente nazionale Enpa - perché maltratta o uccide un animale non deve potersela cavare con poco. Serve il riconoscimento della pericolosità sociale per chi compie atti crudeli e efferati nei confronti degli animali. E' necessario non solo per dare giustizia a questi esseri innocenti ma anche per evitare che persone così violente possano tornare a fare del male, e chissà la prossima volta potrebbe toccare anche ad un essere umano".