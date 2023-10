Mediaset, Andrea Giambruno si è autosospeso da "Diario del giorno" per una settimana

Il giornalista non condurrà più Diario del giorno su Rete4, dopo i due fuorionda trasmessi da Striscia. Al suo posto Luigi Galluzzo

Di: Redazione Sardegna Live, foto Zazoom

A fine giornata da Mediaset è arrivata la notizia dell' autosospensione per una settimana di Andrea Giambruno dalla conduzione di 'Diario del Giorno', il programma di informazione che va in onda dalle 15:30 dal lunedì al venerdì su Retequattro.

Una decisione presa " in accordo con la direzione di testata ", fa sapere ufficiale Mediaset dopo una giornata febbrile di riunioni fiume a Cologno Monzese.

Chiè Luigi Galluzzo

Luigi Galluzzo è un volto storico di Mediaset, per cui lavora da ormai 27 anni. Il giornalista è nato in Sicilia, si è poi trasferito a Roma, dove ha conseguito una laurea in lettere alla Sapienza. Dal 1984 al 1992 ha lavorato per Teleacras, un'emittente locale siciliana. Nel 1996 entra in Mediaset, arrivando a condurre Studio Aperto e Tg4. Dal 2011 è a TgCom24, dove ha ideato la trasmissione "Shampoo".

Oltre all'attività giornalistica, Galluzzo si è dedicato anche alla scrittura. Ha pubblicato due libri, "I giusti ei peccatori" e "L'estate dei Sicari". Si tratta di due gialli, in cui protagonista è l'ex commissaria Elena Martire, una donna con la particolare capacità di prevedere i delitti.