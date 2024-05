Ex vigilessa uccisa da colpo di pistola, fermato un collega nella notte

L’uomo ha detto che il colpo è partito accidentalmente mentre puliva l’arma

Di: Redazione Sardegna Live

Sofia Stefani, ex vigilessa 33enne, è morta a causa di un colpo di pistola alla testa. Lo sparo è partito dall’arma di ordinanza di un collega di 60 anni, Giampiero Gualandi, ex comandante e attualmente in servizio. L’accaduto nella sede del comando della polizia locale di Anzola Emilia, nel Bolognese.

Interrogato, l’uomo ha detto che il colpo è partito accidentalmente mentre stava pulendo l’arma. La sua posizione è attualmente al vaglio degli inquirenti che stanno cercando di ricostruire cosa sia successo e di che natura fosse il rapporto tra i due.

La morte della giovane ex vigilessa ha sconvolto l’intera comunità, “Una perdita devastante – ha detto il sindaco Giampiero Veronsi – per questo mi accingo a proclamare il lutto cittadino”.