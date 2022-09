Chi è Andrea Giambruno, il compagno di Giorgia Meloni

Primo "First Gentleman" della storia della Repubblica Italiana?

Di: Redazione Sardegna Live

Il compagno di Giorgia Meloni è Andrea Giambruno, milanese, 41 anni, giornalista e autore televisivo dei programmi Mediaset. Ha condotto Tgcom24 e Studio Aperto. Diplomato al liceo scientifico di Monza, si è laureato in Filosofia all'università Cattolica di Milano. Il suo esordio in Mediaset è avvenuto nel 2009 e da lì la sua carriera è proseguita con la partecipazione a Quinta Colonna, Matrix, Mattino 5 e Stasera Italia e Studio Aperto.

La coppia vive insieme a Roma da oltre 7 anni e ha una figlia, Ginevra, nata nel 2016. I due si sono conosciuti in uno dei programmi dove lavorava Giambruno. Giorgia Meloni lo aveva scambiato per un assistente. Come lei stessa aveva raccontato, prima di entrare sul set, aveva chiesto di mangiare qualcosa e le venne data una banana che però non riuscì a finire e così la lasciò a Giambruno, scambiandolo appunto per un assistente. In quella occasione il giornalista ebbe un colpo di fulmine. Iniziò a corteggiarla fino a conquistarla.

In più occasioni Giorgia Meloni ha ironizzato sul fatto di avere una sorta di "nemico in casa" perché il compagno è di sinistra.



"Voglio ringraziare la mia famiglia, Andrea, mia figlia, mia sorella, mia madre. Tutti quelli per i quali io ci sono stata meno di quanto loro ci fossero per me", ha detto Giorgia Meloni commentando i risultati delle elezioni.

Giambruno potrebbe essere il primo "First Gentleman" della storia della Repubblica Italiana.

LA DIFESA IN DIRETTA TV - Nel febbraio 2021, Giambruno aveva difeso Giorgia Meloni in diretta tv. Il professore dell'Università di Siena, Giovanni Gozzini, in un intervento radiofonico aveva definito la leader di Fratelli d'Italia "vacca" e "scrofa".

“Per chi non lo sapesse – aveva detto Giambruno in diretta - io sono il compagno di Giorgia Meloni. Giorgia Meloni è la mia compagna e madre di mia figlia. Sono molto fiero di quello che ha fatto Giorgia Meloni nella sua vita. Non mi permetto di commentare le parole del professore perché ci saranno altri luoghi dove verranno commentate e sentenziati determinati termini. Mi permetto semplicemente di dire che ci sono dei minori che leggono certe schifezze e che io spiegherò a mia figlia quanto sua madre sia valorosa e meritevole di ciò che ha fatto nella sua vita”.