Che cos'è una partnership tra aziende e quali vantaggi offre

La collaborazione è una delle forme più diffuse di strategia di marketing o produzione all’interno del moderno settore aziendale

Di: Redazione

I mercati del lavoro si rivelano sempre più affollati, imprevedibili e competitivi. Questa, rappresenta senz’altro una delle conseguenze dirette dell’avvento della tecnologia in ogni branca della nostra società. Non c’è che dire, le possibilità offerte dal nuovo campo di battaglia che è la rete hanno, senza dubbio, stimolato le imprese a cercare nuove iniziative e strategie con le quali poter spiccare nella pletora di competitor. Questo, ovviamente, si traduce nella costante implementazione delle pratiche di business, con un occhio nei confronti delle tendenze e un’attenzione particolare a potenziali competitor e partner.

La collaborazione è una delle forme più diffuse di strategia di marketing o produzione all’interno del moderno settore aziendale, a prescindere dal panorama all’interno del quale le imprese vanno ad immettersi. Dal momento che intrattenere rapporti costanti con le altre aziende potrebbe fornire spunti interessanti per ipotetiche partnership, utilizzare una social community per le aziende sul modello di Selfcommunity, una delle più note in Italia, rappresenta un modo per mettere in risalto i propri valori e le proprie visioni in un contesto decisamente più professionale rispetto a quello dei social più comuni e generici.

Quando si parla di partnership, dal punto di vista tecnico, comunque, si fa riferimento ad un rapporto di collaborazione tra due o più imprese, attraverso il quale è possibile costituire, gestire e realizzare dei progetti comuni. Il rapporto di partnership trascende le dimensioni delle imprese coinvolte o l’anzianità delle stesse rispetto al mercato, tenendo anche conto del fatto che, molto spesso, i business “veterani” tendono a fare fatica a adattarsi alle tendenze, richiedendo l’ausilio di realtà collaterali in grado di implementare il loro aspetto digitale. Insomma, una partnership può essere una strategia molto remunerativa, a patto che tutto si organizzi in maniera consapevole e graduale. Scopriamo di seguito cosa c’è da sapere al riguardo.

Le diverse tipologie di partnership aziendali: ecco cosa c’è da sapere

Scendendo nel dettaglio relativo alle partnership, ci preme identificare le stesse come dei rapporti di collaborazione tra soggetti differenti che, come già precedentemente accennato, hanno in comune degli scopi di carattere economico e sociale. La collaborazione tra gli attori è regolata da contratti in piena regola, all’interno dei quali vengono stabiliti obiettivi, durata della collaborazione stessa e ruoli, in modo tale da fornire indipendenza alle parti coinvolte sebbene si agisca come un’unica entità in favore di un achievement comune. Il valore creato per le singole aziende viene condiviso, in maniera tale da poter far fruttare ogni investimento che si compie in modo mutuale.

Esistono, comunque, diverse tipologie di collaborazioni che, in generale, fanno riferimento alla partnership strategica e a quella di marketing. Nel primo caso, si ha la partnership strategica quando più imprese stabiliscono un rapporto in cui tutte le parti sono coinvolte e traggono lo stesso tipo di vantaggi, avendo accesso a mercati difficilmente intercettabili grazie alla condivisione di risorse, competenze ed infrastrutture. Troviamo, poi, le partnership di marketing che, come si evince dal nome, prevedono l’utilizzo congiunto di tecniche di marketing con cui accrescere il valore percepito dai clienti e incrementare la customer satisfaction, investendo reciprocamente nello sviluppo di un brand solido e affidabile.

I vantaggi della partnership aziendale

Come evinciamo dalle premesse, dalla partnership le aziende possono riscontrare molteplici vantaggi. Tra questi, troviamo la possibilità di accedere a risorse e competenze complementari, con le aziende che possono coadiuvarsi nella realizzazione degli obiettivi comuni unendo le forze e di conseguenza condividendo costi e rischi di una qualsivoglia tipologia di investimento. Con le partnership non ci si limita a scambiarsi conoscenze, ma si espandono anche gli orizzonti dei rispettivi mercati delle parti coinvolte.