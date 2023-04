Berlusconi al telefono: "E' dura ma ce la farò anche questa volta"

"Sono riuscito anche in situazioni difficili e delicate, a ritirarmi su", ha sottolineato Berlusconi

Di: Arianna Zedda

"E' dura ma ce la farò anche questa volta". Non perde la speranza Silvio Berlusconi, ricoverato da mercoledì in terapia intensiva presso l'ospedale San Raffaele di Milano, che durante una telefonata si è detto sicuro di superare anche questo ostacolo, come riporta 'Il Giornale'.

Il leader di Forza Italia è malato da tempo, soffre di una leucemia cronica, ma al momento si trova in degenza ospedaliera per curare un'infezione polmonare conseguenza di un forte indebolimento generale provocato da una leucemia.