Olbia. Tentata truffa al telefono col numero dei carabinieri

I carabinieri invitano i cittadini a non fornire dati personali

Di: Redazione Sardegna Live

Una chiamata sul cellulare privato dal numero della Caserma dei carabinieri e la richiesta di informazioni riservate sui propri conti correnti bancari. Questa la tentata truffa di cui sono state vittime diverse persone che hanno ricevuto delle telefonate vedendo visualizzato sullo schermo del telefonino proprio il numero dei carabinieri.

Ad essere stati allertati da alcune segnalazioni di cittadini insospettiti delle insolite chiamate, sono i carabinieri di Olbia che con un comunicato stampa invitano la cittadinanza a diffidare in ogni circostanza da chi chiede informazioni personali al telefono. Gli uomini dell'Arma invitano a non fornire mai dati a sconosciuti e a contattare immediatamente il numero di emergenza 112 in caso di messaggi o telefonate sospette.