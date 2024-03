Berlusconi: Gasparri, 'ultimi pensieri confermano che lui e berlusconismo insostituibili'

"Il berlusconismo è insostituibile, una politica che difende i principi liberali, l'interesse nazionale e la famiglia"

Di: Adnkronos

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Grazie a Marina Berlusconi e a Paolo del Debbio per avere diffuso con questo prezioso libro gli ultimi pensieri politici di Silvio Berlusconi. Che confermano non soltanto la sua dedizione alla politica, all’Italia ed a Forza Italia, ma confermano quello che io sostengo ogni giorno. Berlusconi é insostituibile, nessuno a destra, al centro, a sinistra, in Italia e fuori dal nostro Paese, ha il suo valore e la sua capacità. Ma anche il berlusconismo è insostituibile, ovverosia una politica che difende i principi liberali, la tutela dell'interesse nazionale nell’appartenenza all'Europa, la tutela della famiglia, dell'impresa, di valori che caratterizzano la nostra nazione e l’intera civiltà occidentale". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri.

"Pertanto -aggiunge- il berlusconismo sopravvive a Berlusconi nella presenza e nell’azione politica. Ed é questo il nostro grande dovere. Nessuno può valere quello che valeva Berlusconi. Ma tutti insieme, quelli che lo hanno conosciuto e che ne hanno seguito l’ insegnamento, possiamo proiettare il berlusconismo, un disegno e un'idea politica, oltre la sua esistenza fisica come grande lascito morale. La pubblicazione di questo documento, la scelta di Marina Berlusconi ed il libro di Paolo del Debbio, confermano che questa é la strada da seguire. E Forza Italia la sta seguendo, con passione e con convinzione. Ed i fatti confermano la validità di questa scelta che é il modo migliore per onorare e seguire l'insegnamento di un grande italiano e di un grande amico di molti di noi come Silvio Berlusconi”.