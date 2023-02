Pellegrini risponde sulla questione figli: “Troppe richieste che stanno diventando pesanti”

"Questa è una cosa che mi viene richiesta spesso, in maniera molto assidua” spiega l’ex nuotatrice su Instagram

Di: Ilaria Cardia

Federica Pellegrini, forse inconsapevolmente, ha dato respiro e manforte a tutte quelle donne che si sentono spesso domandare "Quando fai figli?", "quando diventi mamma?". Una domanda personale, che potrebbe celare nell’interlocutrice dell’imbarazzo per eventuali problemi di salute (che non consentono di diventare mamma) o per i motivi dietro la scelta. Sono, infatti, diversi i motivi per cui una donna o una coppia sceglie volontariamente di non avere dei figli. L’ex nuotatrice, attraverso il suo canale social, ha deciso di rispondere una volta per tutte alle domande sempre più insistenti sull’argomento.

L’occasione di rispondere all’ennesimo quesito le è stato offerto attraverso le Question Time di Instagram, dove, tra una domanda e l’altra l’atleta ha scelto di mettere un punto sull’argomento della sua maternità. La Pellegrini, sposata dal 2022 con Matteo Giunta, solo recentemente ha concluso la sua importante carriera agonistica.

"Questa è una cosa che mi viene richiesta spesso, in maniera molto assidua – ha spiegato Federica Pellegrini - Sto cominciando a trovare un po' pesante e non tanto per la domanda in sé, perché la bellezza di avere figli è una cosa ineguagliabile nella vita. Però sembra quasi che se non venissero, se non ci fossero, io mi debba sentire meno realizzata di quella che sono. No, assolutamente no. Quindi se arriveranno, arriveranno, se non arriveranno, ciccia, ma la mia vita andrà avanti comunque" Ha concluso.