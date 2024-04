Prende a calci la fidanzata incinta e la fa abortire

L’uomo è stato arrestato dalla Polizia per maltrattamenti aggravati e interruzione di gravidanza non consensuale

Di: Redazione Sardegna Live

Avrebbe colpito con dei calci alla pancia la compagna di 23 anni incinta, procurandole un aborto. Per questo un 29enne di origini sudamericane è stato arrestato dai poliziotti del X Distretto Lido. Le accuse nei suoi confronti sono maltrattamenti aggravati e interruzione di gravidanza non consensuale. Ora l’uomo si trova in carcere.

L’episodio risale allo scorso 22 febbraio ma è emerso in questi giorni. La donna è stata incrociata dai poliziotti mentre scappava dall'uomo che la stava picchiando, sul Lungomare Paolo Toscanelli a Ostia. La giovane ha raccontato agli agenti di essere fuggita dalle violenze del suo fidanzato ed è stata trasportata dal 118 in ospedale. Lì hanno accertato che il fidanzato l'aveva colpita ripetutamente, anche con un calcio all'addome, nonostante sapesse che fosse incinta da circa tre mesi procurandole un aborto.

La donna ha dichiarato ai poliziotti che l'uomo l’aveva già maltrattata, sia verbalmente che fisicamente, in altre occasioni. Il 29 marzo, grazie alle indagini svolte da parte degli agenti del X Distretto, l'uomo è stato rintracciato e portato in carcere.