Sospende la chemio per far nascere il figlio: Azzurra muore a 33 anni

La giovane aveva paura che le terapie potessero influire sulla salute del feto

Ha portato avanti una gravidanza nonostante il tumore al seno e pur di far nascere il proprio figlio ha sospeso le cure. Ma sabato 13 aprile è morta a 33 anni.

La triste storia è raccontata dal Gazzettino e dal Corriere del Veneto. Azzurra Carnelos si era ammalata una prima volta nel 2019 e allora il ciclo di chemioterapia si era rivelato efficace. Nel 2022 si è sposata con Francesco e nel febbraio 2023 ha scoperto di essere incinta.

Poi a luglio dello stesso anno la doccia fredda: durante un controllo medico, lei e il marito hanno scoperto che il tumore al seno era tornato, più aggressivo della prima volta. Azzurra ha ugualmente portato avanti la gravidanza, sospendendo la chemio per paura che le terapie potessero influire sulla salute del feto. Alla 32esima settimana i medici del reparto di Neonatologia dell'ospedale Ca’ Foncello di Treviso hanno deciso di far nascere il piccolo Antonio. Quindi la prosecuzione delle cure per combattere quella malattia terribile e così aggressiva, sino alla morte che ha gettato nello sconforto la famiglia e la comunità di Oderzo, dove Azzurra viveva.