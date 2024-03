Bimba morta in un incidente ad Ardea: le ultime parole alla mamma

Vittima dell'incidente avvenuto ieri ad Ardea la piccola Regina Pietra, di soli 7 anni

Di: Redazione Sardegna Live

Tragedia ieri ad Ardea , sul litorale di Roma, dove ha perso la vita una bambina di soli sette anni forse a causa dell'alta velocità o del mancato rispetto di uno stop e due auto che quindi si sono scontrate sulla Pontina Vecchia, all'altezza di via Pescarella.

Vittima dell'incidente la piccola Regina Pietra : sul sinistro è stata aperta un'indagine, per ricostruire la dinamica precisa ed accertare eventuali responsabilità, nel frattempo sono state rese note le ultime parole della bambina prima di morire .

Come riportato da Repubblica Regina, che era andata a fare shopping al centro commerciale, vedendo la mamma con il viso insanguinato le avrebbe detto: " Tutto a posto, non ti preoccupare, non ti spaventare ".

Il fratellino è al momento ricoverato al Policlinico Gemelli con un braccio rotto e la mamma si trova tutt'ora in terapia intensiva al San Camillo.