Pedopornografia: 5 arresti, anche un catechista e un autista di scuolabus

Denunciate altre 26 persone. Coinvolti 1700 utenti in tutta Italia

Di: Alessandra Leo

Un maxi blitz contro la pedopornografia in Toscana ha portato all'arresto di 5 persone, di cui un catechista e un autista di scuolabus, e alla denuncia di altre 26. La notizia è stata riportata da Tg Com 24.

Le indagini hanno riscontrato che sono coinvolti più di 1700 utenti residenti in Italia (31 in Toscana) che si procuravano materiale pedopornografico attraverso un noto servizio di cloud storage estero.

La Procura di Firenze ha eseguito perquisizioni informatiche a carico dei 31 utilizzatori degli account individuati in Toscana. Molti di loro utilizzavano la navigazione anonima in rete per evitare di essere rintracciati.

I 5 arrestati avevano raccolto migliaia di immagini e video raffiguranti bambini, anche in tenera età, coinvolti in atti sessuali con adulti o con altri minori, oltre che in atti di autoerotismo.