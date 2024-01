Sassari. Morì travolto dal bus in manovra: autista assolto

La tragedia nel novembre 2017

Di: Redazione Sardegna Live

Il tribunale di Sassari, a distanza di 7 anni dall’accaduto, ha assolto, perché il fatto non sussiste, Andreuccio Uggias, l'autista del bus Arst che la mattina del 24 novembre 2017, a Ittiti, travolse e uccise Antonio Meloni, il ragazzino di 14 anni che si trovava nella piazzola di sosta del mezzo che stava facendo manovra.

Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, con la sentenza pronunciata dalla giudice Silvia Masala, sono state accolte le richieste della pm Ilaria Achenza e dell'avvocato difensore Nicola Satta. La tragedia era avvenuta attorno alle 7:20 del mattino, quando il pullman diretto a Sassari stava girando per entrare nella piazzola di fianco al cimitero.

Come sempre i ragazzi si sono accalcati correndo accanto al mezzo ancora in movimento per accaparrarsi un posto a sedere. In quel momento il giovane ha inciampato finendo sotto il bus: una fatalità nella quale l'autista non ha commesso alcuna imprudenza o imperizia.