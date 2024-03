L'autista di Messina Denaro condannato a 9 anni e 3 mesi per favoreggiamento

A Giovanni Luppino non è stato riconosciuto il reato di associazione mafiosa

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos

L'autista di Matteo Messina Denaro, Giovanni Luppino, è stato condannato oggi a 9 anni e tre mesi di carcere. La sentenza è stata emessa dal gup di Palermo Cristina Lo Bue. La Procura aveva chiesto una condanna a 14 anni e 4 mesi. Luppino è stato arrestato con il boss Messina Denaro il 16 gennaio 2023 davanti la clinica La Maddalena di Palermo.

Luppino è stato condannato per favoreggiamento e procurata inosservanza di pena aggravati, non è stato invece riconosciuto il reato di associazione mafiosa. L'imprenditore agricolo di Campobello di Mazara non avrebbe soltanto fatto da autista al boss latitante Matteo Messina Denaro. Secondo l'accusa, insieme ai suoi figli, si sarebbe occupato della latitanza del padrino e avrebbe anche chiesto il pizzo per suo conto ad alcuni imprenditori. Il processo si è svolto con il rito abbreviato.