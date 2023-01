“Non sono gay ma giro video per uomini: in un mese ho guadagnato 21mila dollari”

Samuele Cunto, star 20enne di OnlyFans: “I miei genitori sono al corrente dei video osè che giro, ma non penso ne abbiano mai guardato uno”

Di: Redazione Sardegna Live, foto Instagram

“I miei genitori sono al corrente dei video osé che giro. E dei miei contenuti soft-porno e i fetish. Ma non penso che ne abbiano guardato uno. All’inizio mia mamma mi ha anche incoraggiato a buttarmi”. Sono le parole di Samuele Cunto, creator italiano 20enne molto noto su OnlyFans, il social che permette di condividere a pagamento immagini e video.

In un’intervista a Il Corriere della Sera, il giovane ha parlato della sua esperienza su OF per informare soprattutto i giovani, spiegando che “gli utenti che pagano sono in maggioranza uomini. Per questo motivo ho scelto di proporre contenuti gay, anche se sono etero. Ho iniziato con dei video da solo, poi, visto il successo, ho preso coraggio e ho deciso di andare sempre più in là. Rispettando un paletto: mi fermo a qualche ‘carezza’, non faccio altro. Anche se mi hanno offerto soldi per girare video di tutti i tipi”.

Samuele ha spiegato a Il Corriere com’è iniziata questa sua esperienza e com’è cambiata la sua vita, completamente diversa prima di approdare su OF: “A maggio sono stato contatto da un manager interessato al mio profilo su Instagram. Mi ha promesso che avrei potuto guadagnare 2-3 mila dollari al mese – racconta – Prima facevo il lattoniere con mio padre. Mi svegliavo alle cinque di mattina per andare a lavorare a Bologna.

Samuele ha anche una fidanzata da diverso tempo: “L’unico vincolo che mi ha posto è non girare video con altre donne” dice.