Elicottero del 118 precipita sul Monte Rosa: tutti illesi. IL VIDEO

I sopravvissuti: “Non sappiamo come siamo riusciti a salvarci”

Di: Redazione Sardegna Live, video Youtube vcoazzurra TV

È precipitato sul Monte Rosa sabato 16 marzo mentre era diretto alla Capanna Regina Margherita per un intervento, un elicottero del 118 proveniente da Borgosesia.

Miracolosamente e fortunatamente, nonostante il tonfo, il pilota e gli altri 3 presenti a bordo del velivolo sono tutti rimasti illesi. Attualmente si trovano in ospedale per accertamenti, ma stanno bene.

“Ci siamo letteralmente schiantati al suolo – raccontano i sopravvissuti a La Stampa – Dell’elicottero non rimane più nulla. Non sappiamo come siamo riusciti a salvarci”.