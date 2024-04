Ventenne colpito da meningite a Cagliari, ricoverato d’urgenza

È uno sportivo di Olbia che partecipava a una gara nel capoluogo

Di: Redazione Sardegna Live

Si trovava a Cagliari per una manifestazione sportiva e si è sentito male mentre giocava: trasportato in ospedale è stato ricoverato d'urgenza per una meningite di tipo B. Un ragazzo di 20 anni di Olbia si trova attualmente all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari.

È grave ma le sue condizioni sono stabili e in lento miglioramento. Lo sportivo è stato trasportato in ospedale domenica quando durante la partita ha accusato il malore.

È stato ricoverato nel reparto di Rianimazione e in serata a causa di un peggioramento è stato trasferito per alcuni accertamenti all'ospedale Brotzu di Cagliari. Fortunatamente il suo quadro clinico si è ristabilito e già ieri notte è tornato al Santissima Trinità dove è tenuto costantemente sotto osservazione.

La Asl di Cagliari e la Asl Gallura hanno avviato gli accertamenti per ricostruire i contatti del giovane, capire dove ha contratto la meningite, e avviare la profilassi. "Il servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Asl Gallura - fanno sapere - ha avviato tempestivamente l'inchiesta epidemiologica con la ricerca dei contatti stretti del ragazzo, la profilassi di familiari e conoscenti e la sorveglianza sanitaria, informando e collaborando anche con le Asl dei territori frequentati dal giovane negli ultimi giorni. Al momento i soggetti sottoposti a profilassi nel Nord Sardegna sono circa trenta".

Analoga la posizione della Asl di Cagliari che ha avviato "tutte le misure preventive profilattiche nei confronti dei contatti stretti" del giovane.