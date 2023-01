In sella alla bici non dà la precedenza: gli tolgono 5 punti dalla patente

L’uomo ha fatto sapere che pagherà la multa ma presenterà ricorso per i punti

Di: Redazione Sardegna Live

Multato e punito con la decurtazione della patente un uomo che in sella alla propria bici non ha dato la precedenza. L’episodio è avvenuto a Livorno ed è stato raccontato dal quotidiano Il Tirreno.

Gli agenti della polizia stradale, impegnati in un posto di blocco, hanno notato l’infrazione da parte dell’uomo e dopo averlo seguito lo hanno sanzionato: 116 euro di multa e 5 punti cancellati dalla patente. “Ero lontano, avevo tutto il tempo di frenare” ha spiegato l’uomo che, nel frattempo, ha preannunciato un ricorso in quanto per poter guidare una bicicletta non è richiesto essere in possesso della patente.