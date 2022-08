"Sfigati felici, sono delle m....", l'ira di Briatore dopo la tromba d'aria sul Twiga

L'imprenditore in un video su Instagram si scaglia contro chi ha esultato per distruzione suo stabilimento in Versilia

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos

Flavio Briatore, con un video su Instagram, parla dei danni provocati da una tromba d'aria in Versilia: "Una tromba d’aria - dice - ha distrutto metà Twiga. Abbiamo fatto felici un mucchio di persone, sfigati… Tanti sono felici delle disgrazie che capitano agli altri. Ci rimbocchiamo le maniche e riapriamo".

Daniela Santanché ha documentato i danni subiti dallo stabilimento Twiga. Sui social, il video pubblicato dalla parlamentare è diventato l'assist per i commenti di molti utenti che hanno 'esultato'. "Vedere distrutto in poche ore il lavoro di mesi fa piangere il cuore. Gli sfigati contenti perché il Twiga ha perso 20 o 50 tende non vanno considerati: sono delle m...", dice Briatore.