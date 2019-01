Il coordinamento algherese di Fortza Paris si riunisce in vista delle regionali

Venerdì scorso un incontro alla presenza del vice Presidente Antonio Cardin

Di: Antonio Caria

Nella giornata di venerdì 11 gennaio, presso il salone del bar pizzeria Raffaele del Vicolo, si è riunito il coordinamento di Alghero di Fortza Paris, alla presenza tra gli altri del vice presidente e candidato capolista alle prossime elezioni regionali del 24 febbraio per il partito di Gianfranco Scalas, Antonio Cardin.

L’occasione è stata utile per conoscere anche anche due delle tre candidate, Alessandra Erbì di Alghero e Silvia Pazzola di Sorso.I candidati per il collegio elettorale Sassari nord Sardegna hanno si sono confrontati con i colleghi algheresi. Tra i temi discussi, i principali punti programmatici del partito in ambito regionale e locale. È stato anche fatto un primo bilancio della attività svolta dal mese di agosto 2018 ad oggi .

All’incontro ha preso parte anche il coordinatore di Fortza Paris a Sassari, Giacomo Aldo Sciacca con alcuni elementi del gruppo Sassarese, e alcuni simpatizzanti da cui sono arrivati dei suggerimenti. Al termine si è poi stilato un breve cronoprogramma delle iniziative fino al 24 febbraio .

Non è mancato, ovviamente, con giro pizza accompagnato da birra e vino. «Ringrazio tutti i presenti e lo staff della pizzeria davvero impeccabile – ha sottolineato Massimiliano Lepri -. Ringrazio anche chi purtroppo non è potuto essere presente per diversi motivi (salute ed altri impegni personali) ma che hanno manifestato interesse vivo per il nostro partito e che quindi ci daranno una grossa mano al momento opportuno».