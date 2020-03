Fortza Paris Sassari: “Le forze politiche collaborino a ogni livello e in ogni situazione”

Cardin: “L'evento lascerà strascichi dolorosi umani ed economici”

Di: Antonio Caria

“Ho letto con piacere nella stampa locale alcuni interventi che, nel solco che ha sempre caratterizzato la politica di Fortza Paris, dismettono la propria maglietta da tifosi e si mettono a remare nella stessa direzione”.

Lo ha voluto ribadire, in una nota, il coordinatore nazionale di Fortza Partis, Antonio Cardini, che aggiunge: “L'evento eccezionale che stiamo subendo lascerà strascichi dolorosi non solo umani ma anche economici e l'appello accorato che ho letto di Enrico Daga sulle testate locali fa da mosca bianca alla ridda di accuse e invettive che sta caratterizzando diversi gruppi politici. Come fatto nel comunicato del 23 marzo, Fortza Paris si unisce all'appello di Enrico Daga, e anche del consigliere del Psd'Az. di Porto Torres Bastianino Spanu, invitando tutte le forze politiche a collaborare ad ogni livello e in ogni situazione. Invitiamo dunque il Governatore Cristian Solinas ad ascoltare questi appelli e ad usare, come scritto da Daga, "le migliori energie per uscire dal baratro e rivedere la luce”.

“Lo stesso appello credo – conclude – vada rivolto a tutti i Sindaci che, bisogna riconoscerlo, sono sempre in prima linea ma che devono comunque ancor di più coinvolgere tutte le forze politiche nelle operazioni di controllo, sensibilizzazione e sostegno alla popolazione senza dimenticare, e usando anche un occhio di riguardo, le fasce più deboli”.