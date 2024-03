Surfista scomparso e furgone in fiamme: Vigili del fuoco nel Nuorese

Vigili del fuoco impegnati in due distinti interventi nel Nuorese

Di: Redazione Sardegna Live

La squadra 9A del distaccamento dei Vigili del fuoco di Siniscola si è recata durante la scorsa notte alle ore 1:15 circa, su richiesta dei Carabinieri di Siniscola, allertati a loro volta dalla prefettura di Olbia, presso l' arenile di Sa Mattanosa (Cala Ginepro) per la ricerca di un surfista disperso in mare .

L'uomo si trovava con degli amici in quella zona e non aveva fatto più rientro.

Sono stati attivati ​​il ​​nucleo cinofili, i Sapr ei sommozzatori partiti da Cagliari.

Lo sportivo è stato poi ritrovato verso le 4:30 del mattino .

Sul posto era presente anche la Capitaneria di porto per un pattugliamento in mare arrivato da La Caletta.

La squadra 1A della sede Centrale di Nuoro è stata invece impegnata a Galtellì per un incendio di un furgone da lavoro .

Per causa in corso di accertamento le fiamme hanno completamente distrutto il veicolo, la squadra dei pompieri ha provveduto alla messa in sicurezza dell'area.

Sul posto erano presenti anche i Carabinieri della stazione locale.