Serramanna, fiamme nel cortile di un'abitazione: illeso il proprietario

Intervento della squadra dei Vigili del fuoco di Sanluri nel Comune di Serramanna questa mattina, per l'incendio divampato nel cortile di un'abitazione

Di: Arianna Zedda

Intervento della squadra dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Sanluri nel Comune di Serramanna (SU) questa mattina intorno alle 10:00 per l'incendio divampato nel cortile di un'abitazione.

Il lavoro dei pompieri, con in supporto un’autobotte, ha evitato che le fiamme si propagassero all’interno della casa, ma alcuni arredi presenti nel cortile sono rimasti danneggiati dal rogo.

I Vigili del fuoco hanno spento le fiamme, le cui cause sono in fase di accertamento e messo in sicurezza l’area dopo circa un’ora.

Nessuna persona è rimasta ferita.