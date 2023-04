Busachi, in fiamme il tetto di un'abitazione: evacuato lo stabile

Intervento dei Vigili del fuoco intorno alle 13:30 a Busachi, per l'incendio del tetto di un'abitazione. Sono in corso le indagini per stabilire le cause dell’incendio

Di: Arianna Zedda

Intervento dei Vigili del fuoco della squadra del distaccamento di Abbasanta verso l'ora di pranzo, intorno alle 13:30 a Busachi (OR), per l'incendio del tetto di un'abitazione.

La Sala Operativa di Oristano ha ricevuto una chiamata di soccorso e ha allertato gli operatori che, giunti sul posto, hanno provveduto immediatamente all’evacuazione dello stabile e allo spegnimento delle fiamme, per poi mettere in sicurezza l’abitazione al termine dell'emergenza.

Il ROS (responsabile delle operazioni di soccorso) ha avviato le indagini per stabilire le cause dell’incendio. I pompieri comunicano che non risultano persone coinvolte.