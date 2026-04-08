Trump ha accettato di estendere di due settimane la scadenza dell'ultimatum all'Iran. Il presidente Usa ha precisato che lo stop vale "a condizione che l'Iran acconsenta all'apertura immediata e completa dello Stretto di Hormuz". Per il presidente Usa la questione dell'uranio iraniano sarà "perfettamente risolta" e l'accordo con l'Iran è una vittoria "totale e completa" per gli Stati Uniti. Il primo round di trattative per la pace è previsto a Islamabad venerdì. Prevista la presenza del vicepresidente Vance, oltre agli inviati Witkoff e Kushner. Il premier del Pakistan Sharif annuncia che il cessate il fuoco è immediato e ovunque, "inclusi il Libano e altrove".

Sui social Trump spiega:

“Basato sulle conversazioni con il Primo Ministro Shehbaz Sharif e il feldmaresciallo Asim Munir, del Pakistan, e in cui hanno chiesto di trattenere la forza distruttiva inviata stasera in Iran, e a condizione che la Repubblica Islamica dell'Iran accetti l'APERTURA COMPLETA, IMMEDIATA e SICURA dello Stretto di Hormuz, accetto di sospendere i bombardamenti e l'attacco all'Iran per un periodo di due settimane. Questo sarà un CESSATE IL FUOCO a doppia faccia! Il motivo è che abbiamo già raggiunto e superato tutti gli obiettivi militari e siamo molto lontani da un accordo definitivo sulla PACE a lungo termine con l'Iran e la PACE in Medio Oriente. Abbiamo ricevuto una proposta di 10 punti dall'Iran e riteniamo che sia una base praticabile su cui negoziare. Quasi tutti i vari punti della contesa passata sono stati concordati tra Stati Uniti e Iran, ma un periodo di due settimane consentirà di finalizzare e consumare l'accordo. A nome degli Stati Uniti d'America, in qualità di Presidente, e anche in rappresentanza dei Paesi del Medio Oriente, è un onore avere questo problema a lungo termine vicino alla soluzione. Grazie per la vostra attenzione a questo tema! Presidente DONALD J. TRUMP.”