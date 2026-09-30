Sette panetti di cocaina sono spariti da un deposito della polizia delle Figi e, al loro posto, sarebbe stata lasciata della semplice farina. È l'insolito furto scoperto dalle autorità dell'arcipelago del Pacifico, che hanno avviato un'indagine per stabilire quando e come sia avvenuta la sostituzione.

Il carico era stato sequestrato nel 2019 nell'ambito di un'operazione antidroga. Nel deposito erano stati custoditi 39 panetti da un chilogrammo ciascuno. Soltanto all'inizio di quest'anno, però, gli agenti responsabili della custodia si sono accorti che all'appello ne mancavano sette.

A quel punto la polizia ha deciso di sottoporre ad analisi anche la droga rimasta nel deposito. I risultati hanno fatto emergere un'ulteriore sorpresa: nei panetti non sarebbe rimasta alcuna traccia di sostanze stupefacenti. "Sono risultati negativi a qualsiasi traccia di sostanze stupefacenti", ha dichiarato il commissario Rusiate Tudravu.

Una circostanza che rende ancora più difficile stabilire quando sia avvenuta la sostituzione. I controlli effettuati nel 2019, subito dopo il sequestro, avevano infatti confermato che i panetti contenevano realmente cocaina.

Le Figi, conosciute soprattutto come destinazione turistica nel Pacifico, sono diventate negli anni anche un punto di passaggio lungo alcune rotte utilizzate dal traffico internazionale di droga. Ora gli investigatori dovranno ricostruire la catena di custodia del carico sequestrato e capire chi abbia avuto accesso al deposito, oltre a stabilire in quale momento la cocaina sia stata sostituita con la farina.