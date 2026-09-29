Iglesias e Nuoro sono tra le sette città finaliste per il titolo di Capitale italiana del libro 2027. I due centri sardi sono stati selezionati dalla giuria del Ministero della Cultura tra le 31 candidature arrivate da tutta Italia, in base alla qualità dei progetti presentati.

Oggi l’assessora regionale della Pubblica Istruzione e dei Beni Culturali, Ilaria Portas, è a Roma per assistere alle audizioni pubbliche al Ministero della Cultura. Dalla Sala Spadolini ha sottolineato il valore della doppia candidatura sarda: "Oggi ci troviamo a Roma al Ministero della Cultura, per assistere alle Audizioni per il Conferimento del Titolo di "Capitale Italiana del Libro 2027", ha dichiarato l'assessora dalla Sala Spadolini. "La presenza di due importanti centri della nostra isola tra le sette finaliste nazionali testimonia la straordinaria vivacità e la ricchezza del patrimonio culturale sardo. Nuoro, con la sua indiscussa vocazione letteraria, e Iglesias, con la capacità di far dialogare identità e memoria storica, rappresentano una Sardegna che produce cultura in maniera intelligente e guarda al futuro con grandi prospettive".

La Regione ha seguito il percorso fin dalle prime fasi, sostenendo i progetti presentati dai territori. "La Regione non lascia soli i territori e le amministrazioni in questo cammino ambizioso - ha aggiunto l’esponente della Giunta Todde -. Crediamo fermamente che investire nella lettura, nell'editoria e nella rete delle biblioteche, cuore vivo e pulsante delle nostre comunità, sia la chiave per la crescita sociale ed economica di tutta l’isola. Ora attendiamo fiduciose e fiduciosi il risultato".